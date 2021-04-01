В Генпрокуратуру поступило уголовное дело сестер Хачатурян

Москва, 1 апреля. Мосгорсуд для уточнения обвинения Михаила Хачатуряна направил дело старших сестер Хачатурян в Генпрокуратуру. Решение о возврате уголовного дела вступило в силу.

Ранее дочерей убитого Михаила Хачатуряна признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии со стороны отца. Теперь суду предстоит рассмотреть еще одно дело. Адвокат уже ознакомил девушек с начатым производством, а также с их статусом в нем.

Судебный процесс над девушками длится с лета 2018 года. В ходе разбирательства сестры признались в убийстве отца и объяснили его моральными страданиями, которые причинил им глава семейства.