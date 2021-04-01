Строительство дома по программе реновации завершили в Головинском районе Москвы

Москва, 1 апреля. Строительство многоэтажного дома, который входит в программу реновации, окончили в Головинском районе Москвы. Дом построен по индивидуальному проекту.

Новостройка содержит 161 квартиру. Из них 23 однокомнатных, 23 трехкомнатных и 155 двухкомнатных. В дом будут переселять людей по программе реновации. Все документы для ввода в эксплуатацию оформлены, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь новостройки составляет 9703 квадратных метров. Внутренняя отделка полностью готова. Ее делали согласно стандартам, указанным в программе реновации, которую утвердили постановлением Правительства Москвы. На первом этаже расположен вестибюль, лифты, комната консьержа, технические и хозяйственные помещения. Рядом с новостройкой откроют аптеки, магазины, рестораны и секции для детей.

До этого сообщалось, что московские власти передали 80 готовых домов для заселения, которые построили в рамках программы реновации. Новостройки расположены в столичном районе Косино-Ухтомский.