На блогера Эдварда Била завели уголовное дело после массового ДТП в центре Москвы

Москва, 1 апреля. После крупного ДТП в центре Москвы полиция возбудила уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, который спровоцировал массовую аварию.

Дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет, это максимальное наказание по этой статье.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. По некоторым данным, блогер задержан.

ДТП случилось сегодня на Смоленской площади. За рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, находился пранкер. Он передвигался на синей Audi RS6. В ДТП попали пять машин. Больше всего пострадал Volkswagen, из которого вытащили пострадавшую 40-летнюю женщину. Ее доставили в реанимацию. Позже выяснилось, что за рулем иномарки находилась консультант Госдумы, которая ехала домой.