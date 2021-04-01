Московский СОБР Росгвардии отметил годовщину со дня образования

Москва, 1 апреля. Специальный отряд быстрого реагирования Главного управления Росгвардии по столице отметил 28-летие со дня образования.

Сотрудники данного спецподразделение активно борются с бандитизмом и терроризмом, в том числе задерживают особо опасных преступников. За время существования СОБР провели не одну спецоперацию по ликвидации вооруженных бандформирований, обезвреживанию террористов, а также освобождению заложников.

Так, только с начала 2020 года московский Специальный отряд быстрого реагирования провел более 100 операций. В рамках задержаний было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия и порядка 10 тыс. боеприпасов. В общей сложности за три месяца силовики задержали свыше 200 подозреваемых.

За проявленное мужество 40 спецназовцев получили государственные награды. Еще 12 сотрудников награждены орденом Мужества, а шестеро из сотрудников СОБР удостоены им посмертно.