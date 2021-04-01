Жителей Москвы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за мокрого снега

Москва, 1 апреля. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за мокрого снега с дождем.

Предупреждение будет действовать с 18:00 1 апреля до 18:00 2 апреля Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Аналогичный уровень опасности действует в Ивановской, Владимирской Тамбовской, Рязанской и Брянской областях Центрального федерального округа. Городские службы столицы также перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

В ночь на пятницу в Москве ожидается от +2 до +4 градусов тепла, по области – от 0 до +5 градусов. Днем из-за умеренного северного ветра воздух прогреется до +5...+7 градусов, а в Подмосковье — до +2...+7 градусов.

Ранее ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в апреле. По его словам, в начале месяца температура будет колебаться в районе нуля градусов, а ближе к маю начнется значительное потепление.