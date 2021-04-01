RT и Красовский подали в суд на Гозмана и «Новую газету»

Москва, 1 апреля. Телеканал RT и его журналист Антон Красовский подали иск к общественному деятелю Леониду Гозману и «Новой газете», свидетельствует картотека Арбитражного суда Москвы.

Иск поступил в суд 31 марта и пока не был принят к рассмотрению. В карточке дела не указаны основания исковых требований, однако известно, что его будет рассматривать судья Андрей Чадов, специализирующийся на делах о защите деловой репутации.

В начале марта на сайте «Новой газеты» была опубликована статья Гойзмана, в которой упоминается Красовский. Автор утверждает, что в прямом эфире шоу на RT журналист якобы рассказал о содержании его телефонного разговора с бывшим депутатом Госдумы Игорем Яковенко.

В октябре прошлого года Антон Красовский стал генеральным продюсером YouTube-проектов канала RT. Он занимается производством новых шоу на русском языке.