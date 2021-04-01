Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце рискует повторить судьбу одноногой матери

Москва, 1 апреля. Мать попавшей в реанимацию после массового ДТП москвички лишилась ноги еще в юности в результате серьезной аварии, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Консультант Госдумы РФ Мария Артемова попала в ДТП на Садовом кольце. Женщина находилась за рулем Volkswagen, в который врезался Audi. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мать Артемовой имела инвалидность — врачи ампутировали ей ногу после аварии, произошедшей в юности. В прошлом году пенсионерка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Несмотря на отсутствие ноги, женщина вела активный образ жизни. Она принимала участие в марафонах для инвалидов, в том числе в Нью-Йорке. Кроме того пенсионерка сама организовала подобный марафон в Грузии.

Виновником аварии в Москве мог стать знаменитый пранкер Эдвард Бил. Экспертиза не выявила следов алкоголя в крови блогера. Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.