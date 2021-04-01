Пранкера Эдварда Била доставили в следственный отдел

Москва, 1 апреля. Блогера и пранкера Эдварда Била, который предположительно стал виновником массового ДТП на Смоленской площади, доставили в следственный отдел УВД по ЦАО.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной информации, блогер, находясь за рулем Audi RS6, выехал на встречную полосу движения и протаранил четыре автомобиля. Женщина, находившаяся в Volkswagen, получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Выяснилось, что пострадавшая является консультантом Государственной думы.

Эдварда Била отправили на медицинское освидетельствование, однако в его крови не обнаружили следов алкоголя, сообщало Федеральное агентство новостей. Все обстоятельства и причины дорожного ЧП в настоящий момент устанавливаются.