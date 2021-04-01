Енотовидная собака Буба вышла из спячки в Московском зоопарке

Москва, 1 апреля. После зимней спячки в Московском зоопарке пробудились еноты и енотовидная собака Буба, сообщили в пресс-службе учреждения.

Животные чувствуют себя хорошо, а сотрудники зоосада следят, чтобы они соблюдали диету — после зимней спячки количество корма нужно дозировать. Буба проводит время вместе с другими енотами в маленьком центральном домике, пока основные вольеры готовят к заселению, пишет РИАМО. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова выразила надежду, что подопечные хорошо проведут лето и благополучно впадут в очередной зимний сон.

В Подмосковье енот пробрался в один из частных домов и устроил там беспорядок. Он разбросал вещи, погрыз линолеум и отломал плинтус, сообщало URA.RU.