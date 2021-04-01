Экспертиза не выявила следов алкоголя в крови пранкера Эдварда Била

Москва, 1 апреля. Следов алкоголя не обнаружили в крови блогера и пранкера Эдварда Била, который, предположительно, устроил массовое ДТП на Смоленской площади в столице.

Серьезная авария с пятью автомобилями произошла на Садовом кольце. Выяснилось, что Audi RS6 выехала на встречную полосу движения и протаранила несколько машин. По предварительным данным, тяжелые травмы получила женщина, консультант Государственной думы Мария Артемова. В настоящий момент она находится в реанимации с множественными переломами. Сведений о других пострадавших нет.

Возможным виновником ДТП мог стать пранкер Эдвард Бил, который, вероятно, находился за рулем спорткара Audi RS6. Одна из участниц аварии, по данным СМИ, рассказала, что на ее глазах молодой человек «быстро прыгнул на заднее сиденье» авто. Иномарка принадлежала блогеру, но не была официально зарегистрирована в ГИБДД.

Била также неоднократно штрафовали за нарушение скоростного режима, сообщало Федеральное агентство новостей. За ним зафиксировано порядка 400 случаев пренебрежения правилами дорожного движения.