Незаконно перевозившего драгоценности мужчину задержали таможенники Домодедова

Москва, 1 апреля. Сотрудники таможни Домодедова пресекли незаконный провоз ювелирных украшений на сумму более 4 млн рублей. Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

Россиянина задержали на таможенной границе ЕАЭС после того, как он прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов. Уточняется, что гражданин пытался провести 24 украшения, предварительно не задекларировав их. В общей сложности у него нашли семь колец, несколько браслетов и серьги с бриллиантами. Выяснилось, что спрятал свою «коллекцию» мужчина в разных местах, в том числе и у себя на груди.

Таможенники оценили стоимость драгоценностей в 4,8 млн рублей. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров»). Правоохранителями проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал, что депутата задержали за хищение синтетических кристаллов из новосибирской таможни. Ущерб составил 1 млн рублей.