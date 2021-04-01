Иномарка предполагаемого виновника ДТП на Садовом кольце принадлежит ему меньше года

Москва, 1 апреля. Автомобиль Audi RS6, предположительно устроивший массовое ДТП в центре Москвы, принадлежит владельцу меньше года, но официально на него не зарегистрирована, передает источник ФАН.

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в районе станции метро «Баррикадная». Элитная иномарка, по предварительным данным, выехала на встречную полосу и спровоцировала столкновение с четырьмя машинами.

Одной из пострадавших в ДТП оказалась консультант Государственной думы РФ. Женщину зажало в салоне Volkswagen, в тяжелом состоянии ее экстренно доставили в больницу. В настоящий момент она находится в реанимации.

Вероятным виновником серьезной аварии стал известный блогер и пранкер Эдвард Бил. По его словам, спорткар действительно принадлежит ему, однако ДТП устроил не он, а его друг. При этом еще одна участница дорожного ЧП рассказала сотрудникам полиции о том, что на ее глазах молодой человек «быстро прыгнул на заднее сидение» авто.

Блогера также неоднократно штрафовали за нарушение скоростного режима.