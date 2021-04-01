Хоккеист потерял сознание после попадания шайбы в шею на ледовой арене ЦСКА

Москва, 1 апреля. Молодой хоккеист Артур Джилавян потерял сознание на тренировке, получив удар шайбой в шею. Инцидент произошел на ледовой арене ЦСКА.

Пострадавшего 18-летнего спортсмена доставили в одну из московских больниц. Информация о его состоянии в настоящий момент уточняется. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще один хоккеист Тимур Файзутдинов, но уже из петербургского «Динамо», скончался из-за остановки сердца после попадания шайбы в сонную артерию, сообщало Федеральное агентство новостей. Он получил удар по время первого раунда в матче плей-офф МХЛ с командой ярославского «Локомотива».