«Не соответствует действительности»: Пашаев о предложении защищать Эдварда Била

Москва, 1 апреля. Адвокат Эльман Пашаев опроверг сведения о якобы предложении с его стороны стать защитником блогера Эдварда Била после ДТП на Садовом кольце.

Бывший защитник актера Михаила Ефремова в суде прокомментировал появившуюся в Сети новость о якобы его скором участии в разбирательстве по факту аварии на Садовом кольце. По словам адвоката, данные сведения «не соответствуют действительности». Также Пашаев добавил, что участникам ДТП лучше всего обратиться за помощью к его коллеге — Александру Добровинскому.

Однако бывший защитник семьи Захаровых на процессе по делу о смертельном ДТП с Ефремовым уже вызвался оказать необходимую юридическую помощь потерпевшей женщине, сообщал ФАН. Добровинский заявил, что готов отстаивать интересы москвички в суде.