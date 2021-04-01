Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце женщина оказалась консультантом Госдумы

Москва, 1 апреля. Водителем иномарки, в которую врезался блогер Эдвард Бил на Садовом кольце, оказалась 40-летняя консультант Госдумы РФ Мария Артемова.

После столкновения с автомобилем столичного блогера пострадавшая женщина попала в больницу. В настоящее время за ее жизнь борются врачи. Ранее медики оценили состояние новоприбывшей пациентки как тяжелое. По факту ЧП ведется проверка.

В момент ДТП Артемова находилась за рулем иномарки Volkswagen. В ее авто врезался блогер Эдвард Бил. По предварительным данным, именно он является виновником аварии. После инцидента его доставили в отделение полиции для выяснения деталей случившегося.