На возможного виновника ДТП в Москве Эдварда Била зарегистрировано несколько элитных иномарок

Москва, 1 апреля. Пранкер Эдвард Бил, предположительно устроивший аварию на «Ауди» на Садовом кольце, имеет в собственности еще несколько автомобилей.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, кроме машины «Ауди», которая не стояла на учете, на молодого человека зарегистрированы еще «Порш Панамера», БМВ, «Бентли» и «Мерседес».

По данным ФАН, Эдвард Бил ездил с текущего года по подложным номерам и не регистрировал на себя автомобиль. В результате аварии в центре столицы, которую, по предварительной версии, устроил пранкер, пострадала женщина. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.