Машина участника ДТП на Садовом кольце Эдварда Била не стояла на учете

Москва, 1 апреля. Блогер Эдвард Бил, авария с которым произошла на Садовом кольце, ездил по подложным номерам, а его машина не стояла на учете, заявили в Дептрансе.

Стали известны новые подробности ДТП на Садовом кольце, которое произошло сегодня днем. Выяснилось, что принадлежащий блогеру автомобиль не стоял на учете. С января текущего года Эдвард Бил ездил на нем по подложным номерам, заявили в департаменте транспорта.

В результате аварии на Садовом кольце, которую, по предварительной версии, устроил блогер, пострадала женщина, сообщал ФАН. На данный момент она находится в больнице. Медики оценивают состояние новоприбывшей пациентки как тяжелое.