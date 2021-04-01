Москва, 1 апреля. Предполагаемого виновника страшной аварии на Смоленской площади — блогера Эдварда Била — неоднократно штрафовали за превышение скорости, сообщил источник ФАН.

Молодой человек владеет пятью иномарками и регулярно нарушает правила дорожного движения. Кроме того, для своих видеороликов пранкер умышленно устраивал аварии.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Смоленской площади. Его мог спровоцировать Эдвард Бил, который, предположительно, находился за рулем синей Audi, вылетевшей на встречную полосу. Иномарка врезалась в четыре автомобиля. Серьезные травмы получила женщина, управлявшая Volkswagen, — сейчас она находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.