Женщина попала в реанимацию после серьезной аварии с московским блогером

Москва, 1 апреля. Пострадавшая после ДТП на Смоленской площади москвичка находится в реанимации в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи, сообщили в Дептрансе Москвы.

Известно, что пострадавшая передвигалась на машине «Фольксваген». Спасателям пришлось извлекать ее из автомобиля. Она получила травмы и была госпитализирована.

Авария с участием примерно пяти автомобилей случилась на Садовом кольце недалеко от станции метро «Баррикадная». По предварительным данным, ДТП спровоцировал блогер Эдвард Бил. Он управлял синей «Ауди». О других пострадавших пока информации не поступало.