Бывший президент «Маст-банка» Пирогов отправится в колонию за растрату и мошенничество

Москва, 1 апреля. Столичный суд признал экс-главу «Маст-банка» Юрия Пирогова виновным в растрате и мошенничестве на 5,6 млрд рублей.

Преображенский дворец правосудия посчитал достаточными доказательства вины Пирогова, представленные стороной обвинения. За растрату в особо крупном размере и мошенничество он получил 8,5 года колонии. Кроме того, суд вынес обвинительный вердикт в отношении его подельников — Елены Журавлевой и Натальи Желобаевой. Женщин также приговорили к отбыванию наказания в колонии.

Правоохранители возбудили уголовное дело против Пирогова и его сообщников еще в 2018 году. Тогда же дело было передано в суд, но впоследствии было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков.