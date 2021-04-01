Главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга задержали в Москве

Москва, 1 апреля. Силовики задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского в рамках дела о превышении полномочий.

Следственные органы будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает источник в правоохранительных органах. Минпромторг также подтвердил информацию о следственных мероприятиях в отношении Серватинского. В министерстве отметили, что всегда оказывают помощь и предоставляют всю необходимую информацию в рамках следствия.

Еще двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности Минпромторга ранее задержали в Москве, сообщал сайт 360tv.ru. Обвиняемых в коррупции уже арестовали на два месяца. Детали уголовного дела не раскрываются.