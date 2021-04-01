Возможным виновником серьезной аварии в Москве стал блогер Эдвард Бил

Москва, 1 апреля. Аварию на Смоленской площади в центре российской столице мог спровоцировал пранкер Эдвард Бил, который передвигался на синей "Ауди RS6".

Очевидцы сообщили, что водитель иномарки резко ушел от машины, которая перестраивалась в его полосу. В результате машина вылетела на встречку.

Участниками ДТП, по предварительной информации, стали пять машин. После случившегося один водитель уехал. Травмы при аварии могли получить несколько человек. Информации об их количестве пока нет. Спасателям пришлось доставать женщину, которая получила серьезные повреждения.

На месте происшествия работают полицейские, МЧС и скорая. Движение в районе ДТП перекрыто.