Мэр Москвы прибыл на открытие новой станции метро «Мневники»

Москва, 1 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на торжественное открытие новой станции «Мневники» Большой кольцевой линии московского метрополитена.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта ранее сообщили, что открытие станций «Мневники» и «Народное ополчение» для пассажиров запланировано на 1 апреля. Сообщается, что после открытия «Мневников» изменится автобусный маршрут №324.

Корреспондент Федерального агентства новостей предоставил видео, как градоначальник вместе с сопровождающими входит в двери новой станции. Между этой станцией БКЛ и уже действующей «Хорошевской» расположена также новая станция «Народное ополчение», которая получила свое название после голосования на портале «Активный гражданин».

Дептранс Москвы ранее сообщил об открытии участка метро от «Беляево» до «Новых Черемушек», которое состоялось 31 марта. Данный участок был закрыт в связи с работами по прокладке тоннеля БКЛ столичного метрополитена, а также строительством станции «Воронцовская».