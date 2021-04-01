Сотрудника московского СИЗО поймали на передаче телефонов за взятку

Москва, 1 апреля. Правоохранители и сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в столичное СИЗО-3, передает пресс-служба прокуратуры.

Хорошевская межрайонная прокуратура, УФСБ России по Москве и области, а также ОСБ городского управления ФСИН провели проверку по факту преступных действий сотрудника следственного изолятора. Выяснилось, что 37-летняя младший инспектор второй категории дежурной службы СИЗО получила взятку в 20 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ: «Получение должностным лицом взятки в значительном размере», а также «Посредничество во взяточничестве». Расследование продолжается. Известно, что телефон сотруднику следственного изолятора передал 33-летний посредник.

Введение уголовной ответственности за повторную передачу телефонов в тюрьмы станет эффективным инструментом для наведения порядка в СИЗО и ИК, сообщал ФАН со ссылкой на источник, близкий к ФСИН. Инициатива стала актуальной на фоне совершенствования методов доставки запрещенных предметов.