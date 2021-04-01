Москвичам сообщили об изменении правил движения на семи столичных улицах

Москва, 1 апреля. Движение на семи улицах Москвы станет односторонним по просьбе жителей столицы, сообщает администрация города.

Новые правила движения на отдельных улицах призваны решить проблему встречного разъезда и добавят 252 места для парковки машин, сообщает портал mos.ru. Движение изменят на одностороннее на следующих участках: на улице Добролюбова от д. 2, стр. 1 до проезда Добролюбова, на участке 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до ул. Алексея Дикого, на Проектируемом проезде №2263 от ул. Полбина до ул. Шоссейная и Проектируемом проезде №765 от ул. Перервы до ул. Люблинская, на ул. Спортивная от ул. 1-я Рейсовая до ул. 2-я Рейсовая, улице Клочкова от Кутузовского проспекта до д. 2, на участке по ул. Плотинная от ул. 1-я Рейсовая до д. 34. Дополнительно сообщается о двустороннем движении на Проектируемом проезде №6334 от д.15, корп. 29 до ул. Радио.

Ранее сообщалось об ужесточении наказания нетрезвым водителям. 1 апреля Правительство РФ рассмотрит закон об ужесточении санкций за повторное вождение в нетрезвом виде.