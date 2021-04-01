На Арбате в Москве отреставрируют знаменитый фонтан «Принцесса Турандот»

Москва, 1 апреля. Скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот» отремонтируют на улице Арбат в Москве.

Одна из главных достопримечательностей города располагается у дома №26, а само здание занимает Театр имени Е.Б. Вахтангова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Началась разработка проекта по ремонту памятника «Принцесса Турандот»», — говорится в сообщении.

Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что разработку проекта ведут по заказу Мосгорнаследия. В ходе ремонта специалисты приведут в порядок фонтан и скульптуру принцессы, покрытую золотом. После устранения всех дефектов поверхности обработают защитными составами. Начало работ запланировано на 2022 год.

Скульптурная композиция «Принцесса Турандот» появилась на Арбате в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименного спектакля. Режиссером стал Евгений Вахтангов.

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