Москвич получил год колонии за нападение на полицейского на незаконной акции 23 января

Москва, 1 апреля. Столичный суд признал виновным фигуранта уголовного дела о применении насилия к полицейскому на несанкционированной акции 23 января.

Мужчина, который несколько раз ударил правоохранителя и попытался сорвать с него шлем, получил год колонии, заявили в пресс-службе Тверского суда Москвы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу, у фигуранта уголовного дела есть время обжаловать его в апелляционной инстанции.

Ранее по аналогичной статье осудили жителя Северной столицы, который принимал участие в несанкционированном митинге в поддержку блогера Алексея Навального 31 января, сообщал ФАН. За нападение на силовика он получил год колонии-поселения.