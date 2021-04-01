Пробки в Москве могут достичь 8 баллов 1 апреля

Москва, 1 апреля. Пробки до восьми баллов ожидаются в Москве вечером 1 апреля, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Согласно данным, утром и днем москвичей ждут пробки пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть восьми баллов.

Как сообщили в департаменте, утром будет затруднено движение на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Департамент транспорта Москвы регулярно предупреждает жителей и гостей столицы о ситуации на дорогах. В частности, специалисты оценивают погодные условия и делают прогнозы по движению транспорта.