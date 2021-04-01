Рабочий пострадал на стройке на юге Москвы

Москва, 1 апреля. Рабочий пострадал на стройке здания на проспекте Андропова в столице, упав в вентиляционную шахту, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, мужчина проводил строительные работы 31 марта и упал с высоты 25 этажа на уровень 14 этажа.

«Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц», — говорится в сообщении прокуратуры.

Симоновской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение строительных правил и техники безопасности на стройке.

Ранее сообщалось, что несчастный случай, чуть не закончившийся трагедией, произошел на Светлановском проспекте. Женщина выпала из окна третьего этажа, спускаясь необычным способом.