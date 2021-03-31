Москва планирует сохранить магазин-гастроном «Елисеевский»

Москва, 31 марта. Городские власти намерены сохранить магазин-гастроном «Елисеевский», который является одним из символов столицы, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

«Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена», — цитирует пресс-службу Агентство городских новостей «Москва».

В департаменте отметили, что вне зависимости от того, кто будет собственником или пользователем объекта, с ним заключат охранный договор, в котором будут прописаны обязательства по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за его исполнением будет осуществлять департамент культурного наследия столицы.

Ситуация с возможным закрытием магазина не связана с претензиями арендатора к Москве и соответствующими судебными спорами. Прекращение его функционирования является следствием коммерческих отношений арендатора и субарендаторов, а также сложностей, которые являются общими для ритейлеров премиального сегмента. К узкоотраслевым проблемам инвестора город отношения не имеет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин озвучил сроки, за которые в Москве полностью реализуют реконструкцию участка Каланчевская — Курская МЖД. Сейчас этот процесс завершен на 45%.