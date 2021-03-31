Москвичей предупредили о сильном похолодании к концу рабочей недели

Москва, 31 марта. Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном похолодании и обильных дождях к концу рабочей недели.

Ближе к выходным российская столица окажется во власти циклона с южными чертами, что приведет к выпадению большого количества осадков. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что выпадет где-то 25–30% месячной нормы осадков», — подчеркнула она.

В выходные днем столбик термометра покажет от +5 до +7 градусов тепла, а ночью — от −1 до +1 градуса. В Московской области возможны ночные заморозки до −3 градусов.

Из-за прогнозируемого сильного ветра, ливня и грозы городские коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Отмечается, что особое внимание будет уделяться объектам жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Бригады ГУП «Мосводосток» дежурят в местах, которые наиболее подвержены затоплению.