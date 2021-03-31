Власти Москвы назвали число заразившихся COVID-19 горожан после вакцинации

Москва, 31 марта. Примерно 1 тыс. человек, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, заболели COVID-19, рассказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Состояние вакцинированных удается отслеживать при помощи единой цифровой платформы системы здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы. После вакцинации коронавирусом заразились примерно тысяча человек, что составляет 0,1% от общего числа привившихся.

Согласно данным специалистов столичного комплекса социального развития, 76% заболевших привитых пациентов переносят инфекцию в бессимптомной и легкой формах. Также в пресс-службе напомнили, что иммунитет к коронавирусной инфекции при вакцинации вырабатывается уже после введения первого компонента препарата.

Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновское выдвинули на международную премию в номинации «Лучший проект в области здравоохранения». Об этом ранее сообщалось на официальном сайте мэра столицы.