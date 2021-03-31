Московские полицейские ворвались на вечеринку с наркотиками и стриптизом в элитном ЖК

Москва, 31 марта. Столичные правоохранители нашли наркотики в квартире, где проходила масштабная тусовка по случаю дня рождения. Гостей отправили на медицинское освидетельствование.

Инцидент произошел на улице Мосфильмовской на западе Москвы. Около 50 человек от 19 до 30 лет выпивали и веселились, не подозревая, что к ним в гости придут стражи порядка. При обысках силовики нашли пять свертков с кокаином, а у одного из участников вечеринки — марихуану.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, полицейским поступила информация о том, что огромную квартиру часто посещают неизвестные люди в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники изъяли наркотики, также была опрошена хозяйка квартиры. По факту произошедшего проводится проверка.

Суд в Новосибирске вынес приговор участникам ОПГ за сбыт наркотиков, сообщал ФАН. Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность ОПГ, члены которой занимались распространением наркотиков. Два участника группы получили приговоры.