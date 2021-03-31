Цены на квартиры в Москве могут перестать расти в 2021 году

Москва, 31 марта. Рынок столичного жилья в прошлом году подвергся влиянию льготной ипотеки, снижению ставок по кредитам и депозитам и неопределенности из-за пандемии. В 2021-м давление сократится.

Рост цен на московские новостройки в текущем году замедлится до 10%, уверен директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев. По оценкам компании, за прошлый год цены выросли на 15–20%. Средняя стоимость квадратного метра в сегменте «бизнес-класс» увеличилась до 295 тысяч рублей, в сегменте «премиум-класс» — до 641 тысячи рублей за период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года. Голышев ожидает, что в текущем году рост рынка составит до 10%, а в 2022 году вернется к показателям 2019 года.

На фоне совокупности факторов, действовавших в прошлом году, россияне активно инвестировали в жилую недвижимость. В частности, спрос на жилье в бизнес-классе вырос на 61%. Эксперт отметил, что с рынка «буквально смели» ликвидные предложения.

Президент группы компаний RWAY Александр Крапин ранее объяснил, почему квартиры бизнес-класса в Москве сильно подорожали.

Банк России встревожен тем, что льготные ставки разогнали цены на жилье: в плюсе оказались только те, кто успел взять дешевый кредит в первые недели после начала субсидирования ипотечных ставок, пишет INFOX. Представитель одного из крупных банков пояснил, что для антикризисных мер сейчас не лучший момент, поэтому ЦБ настаивает на свертывании программ господдержки.