Более 25 новых объектов недвижимости построили в ЦАО Москвы за 2020 год

Москва, 31 марта. Более 25 новых зданий общей площадью 541, 3 тыс. квадратных метров построили в Центральном административном округе Москвы за 2020 год.

23 объекта возвели за счет внебюджетных средств, а еще шесть — за счет бюджетных денег. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Дмитрий Стулов.

«За 2020 год было введено 541, 3 тыс. квадратных метров объектов. Всего же было построено 605,5 тыс. квадратных метров объектов», — подчеркнул он.

Одним из знаковых объектов стала поликлиника для взрослых и детей, которая строилась в тяжелых условиях пандемии коронавируса. Ввод учреждения в эксплуатацию состоялся 12 апреля.​

В Москве появится новый экоквартал с фонтаном и парящим подвесным мостом. В рамках проекта построят четыре 31-этажных дома, двухэтажный спортивный комплекс с бассейном, а также фонтан в зеленой зоне.