Подозреваемые в убийстве студента в Солнечногорске признали вину

Москва, 31 марта. Задержанные в рамках уголовного дела об убийстве 16-летнего московского студента Георгия Ч. дали признательные показания, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Предполагаемыми преступниками оказались Александр Б. 2000 года рождения и Александр А. 1997 года рождения. Об убитом также известно, что он проживал в столице и учился в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Следственный комитет ранее заявил о задержании двух человек, которые могут быть причастны к жестокой расправе над юношей, сообщало Федеральное агентство новостей. Следователи в ближайшее время предъявят им обвинение и будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.