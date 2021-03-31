Гранаты и оружие нашли в доме мытищинского стрелка

Мытищи, 31 марта. В коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в Мытищах, нашли крупный склад оружия.

При обследовании частного дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 30 единиц огнестрельного оружия и порядка 20 гранат. Все предметы изъяли и направили на экспертизу.

Стрельба по силовикам произошла накануне. Сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. В итоге Барданов стал стрелять из автомата и бросил две гранаты в правоохранителей. Один из них получил ранение. Вечером полицейские начали штурм, но преступник погиб после того, как начался пожар в доме.