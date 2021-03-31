В Москве дело о попытке продать должность губернатора за 35 млн евро передали в суд

Москва, 31 марта. Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, который обещал знакомому должность главы региона за 35 млн евро.

Уголовное дело направлено в суд, уточнили в пресс-службе Следственного комитета. Нечаев занимал должность вице-губернатора в 2014 году, до этого был замглавы мордовского правительства — министром науки.

Правоохранители полагают, что в период с мая по июнь 2020 года он узнал, что его знакомый хочет получить должность губернатора в одном из российских регионов. За такую возможность Виктор Нечаев потребовал денежное вознаграждение в особо крупном размере. При этом обвиняемый возможности «помочь» не имел и выполнять обязательства не собирался.

Начальник нижегородского управления МВД пойдет под суд за взяточничество, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, фигурант дела и несколько его пособников получили более 1 млн рублей от своих подчиненных.