Бывшую модель Playboy и актрису сериала «Бедная Настя» ограбили в Москве

Москва, 31 марта. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ограбления бывшей модели Playboy и актрисы сериала «Бедная Настя» Натальи Горбей.

Инцидент, предположительно, произошел в столичной подземке 29 марта. Потерпевшая вместе с детьми собиралась поехать домой, у нее при себе был кошелек, однако позднее актриса его не обнаружила. В нем лежали документы, а также более 15 тыс. рублей наличными. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Наталья Горбей снималась в эпизодах таких известных сериалов, как «На пути к сердцу» и «Столица греха». Зрителям она запомнилась по роли в сериале «Бедная Настя».

Вооруженные битой и пистолетом грабители проникли в квартиру на Волгоградском проспекте в Москве и забрали у безработных деньги и телефоны, сообщал сайт 360tv.ru. Злоумышленников пока не задержали.