Таксист облил пешеходов из лужи и избил одного из них в Москве

Москва, 31 марта. Правоохранители организовали проверку по факту избиения жителя столицы таксистом.

Инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка. Московский таксист неосторожно наехал на лужу рядом с тротуаром, в результате чего облил водой проходящих мимо пешеходов. Уточняется, что один из них начал сильно возмущаться и тогда водитель такси, выйдя из машины, подошел к недовольным.

Между ними завязался серьезный конфликт, в ходе которого оскорбленный автомобилист напал с кулаками на москвича и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с переломом челюсти и травмой губы. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Новой Москве таксист убил другого во время ссоры, завершившейся перестрелкой и поножовщиной, сообщал сайт 360tv.ru. По предварительной версии, конфликт произошел из-за личной неприязни.