Стало известно о состоянии силовика, раненного при штурме дома мытищинского стрелка

Москва, 31 марта. Сотрудника Росгвардии, пострадавшего при штурме коттеджа мытищинского стрелка, отправили на амбулаторное лечение, передает источник ФАН.

Силовик получил огнестрельное ранение правой стопы, а также открытый перелом пальца и головки плюсневой кости. После инцидента мужчину экстренно госпитализировали. В настоящий момент его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Тело предполагаемого стрелка, который забаррикадировался в подмосковных Мытищах, обнаружили в сгоревшем доме. Личность погибшего установят в результате опознания.

Хозяина коттеджа заподозрили в незаконном обороте оружия, на место прибыли правоохранители, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчина открыл огонь по силовикам и закрылся в доме. К вечеру правоохранители организовали штурм.