Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Москва, 31 марта. Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра, ливня и грозы.

По прогнозам синоптиков, ожидается более 50% месячной нормы осадков, передает «Взгляд». В готовность переведены все службы, которые отвечают за ликвидацию последствий непогоды.

«В среду в столичном регионе с 12:00 мск до 03:00 мск четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Особое внимание будет уделяться объектам жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Бригады ГУП «Мосводосток» дежурят в местах, которые наиболее подвержены затоплению. Также специалисты будут следить за уровнем воды в Москве-реке. Жителей города просят не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал «коралловой» апрель в Москве. Во второй весенний месяц температура будет держаться выше нормы.