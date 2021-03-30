Спасатели МЧС приступили к тушению дома мытищинского стрелка

Москва, 30 марта. Сотрудники экстренных служб начали проливку горящего здания, где забаррикадировался злоумышленник. Спасательные работы не начинались из-за угрозы взрыва.

Сейчас проходит тушение охваченного огнем здания. Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что при разборе завалов будут искать тело стрелка. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина не выходил из особняка.

Подозреваемый отказался участовать в переговорах, он открыл беспорядочную стрельбу по силовикам.

По данным источника ФАН, у сотрудников МЧС есть сведения о том, что хозяин хранит в своем коттедже немало боеприпасов. Именно поэтому спасатели не могли оперативно приступить к тушению.