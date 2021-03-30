Стрелявший по силовикам житель Мытищ мог погибнуть в горящем коттедже

Москва, 30 марта. Коттедж мытищинского стрелка загорелся во время штурма. По неофициальным данным, вооруженный хозяин остался внутри и мог погибнуть.

Сотрудники МЧС давно уже находятся возле коттеджа, но не могут начать борьбу с огнем. По данным правоохранителей, в доме могут храниться боеприпасы. Поэтому существует угроза, что они в любой момент сдетонируют.

К одному из домов в Мытищах еще с утра были стянуты сотрудники силовых структур. Поводом стала реакция 61-летнего владельца коттеджа, к которому правоохранители приехали с целью провести проверку. Он встретил их огнем из автоматического оружия. Не желая сдаваться, он метнул в них две гранаты.

Агрессия и неадекватное поведение стрелка не позволили наладить с ним диалог. Бойцы СОБР и ОМОН получили приказ начать штурм. В ходе силового мероприятия один из сотрудников был ранен в ногу, сообщал ФАН.