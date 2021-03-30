Угроза детонации боеприпасов мешает спасателям тушить дом мытищинского стрелка

Москва, 30 марта. Пожар начался в коттедже в Мытищах, где забаррикадировался 61-летний стрелок. Давно прибывшие на место спасатели не рискуют начать тушение.

По данным источника ФАН, у сотрудников МЧС есть сведения о том, что хозяин хранит в своем коттедже немало боеприпасов. Из соображений безопасности пожарные не могут начать борьбу с огнем.

Злоумышленник открыл огонь по силовикам еще утром, когда те приехали к нему домой, чтобы провести проверку. Правоохранители располагали информацией о возможной причастности стрелка к незаконному обороту оружия. Хозяин дома также метнул две гранаты в сотрудников МВД и Росгвардии. Мужчина категорически не собирался сдаваться, поэтому бойцам СОБР и ОМОН пришлось начать штурм. Ранение в ногу получил один из силовиков, сообщал ФАН.