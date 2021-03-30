Прокурор попросил 12 лет колонии для обвиняемого в госизмене Петушкова

Москва, 30 марта. Сергей Петушков, обвиняемый в государственной измене, предстал перед судом. Прокурор настаивает на наказании в виде 12 лет лишения свободы.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Подробности дела не разглашаются из-за секретности. Петушкова задержали летом 2019 года. С учетом тяжести преступления, в котором обвиняют фигуранта, его оставили в СИЗО до 8 августа текущего года.

Участникам общественного движения «Украинский выбор», возглавляемого Виктором Медведчуком, предъявили обвинения в государственной измене и посягательстве на целостность Украины, сообщал ФАН.