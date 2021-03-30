Спасатели вызволили застрявшую в заборе собаку под Москвой

Москва, 30 марта. Собака пыталась пролезть между прутьями забора и застряла в нем. Животное вытащили спасатели при помощи специальных инструментов.

Питомец угодил в ловушку на территории частного участка в садоводстве «Олимп» городского округа Ступино. Попавшего в западню пса обнаружил работник охраны во время планового обхода. Он понял, что не сможет сам помочь четверолапому и позвонил в единую службу экстренной помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дежурной смены вырезали часть ограждения, пользуясь специальным оборудованием, при этом стараясь не нарушать положение собаки. Хвостатый, к счастью, не пострадал.

Еще один случай спасения домашнего питомца произошел в Новороссийске. Там спасатели смогли вызволить кошку, которая застряла в потолке, сообщил ФАН.