Глава СК РФ Бастрыкин обсудил создание экспертного центра и ведомственного санатория

Москва, 30 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию на тему организации работы судебно-экспертного центра СК России (СЭЦ).

Руководитель ведомства организовал совещание в онлайн-формате, приняв во внимание антикоронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий. В совещании приняли участие первый заместитель и заместители Председателя СК РФ, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов. Главными темами, поднятыми на видеоконференции, стали организация эффективной деятельности судебно-экспертного центра Следственного комитета России (СЭЦ), создание Информационного центра для связи с гражданами и открытие ведомственного санатория «Родина». Об этом рассказал ФАН официальный представитель СК РФ Сергей Петренко.

«Сегодня СЭЦ насчитывает порядка 650 сотрудников, в стенах учреждения проводятся 18 видов экспертиз, в том числе биологические, почерковедческие и дактилоскопические, информационно-аналитические и компьютерно-технические, лингвистические, налоговые и оценочные (стоимостные), психофизиологические и судебно-медицинские, финансово-аналитические, фоноскопические и многие другие», — поведал Председатель СК РФ.

Бастрыкин также добавил, что специалистами центра было создано более 100 методических рекомендаций и пособий, а сотрудники СЭЦ регулярно привлекаются в качестве экспертов для решения различных вопросов, имеющих значение для следствия. Впрочем, глава Следственного комитета России отметил, что существует достаточно много пробелов в деятельности центра, поэтому необходимо продолжать укреплять и совершенствовать эту работу. Так, Александр Бастрыкин поручил проанализировать, какие виды экспертиз наиболее востребованы, и принять организационные меры для повышения эффективности и сокращения сроков их проведения. Вместе с тем глава ведомства распорядился тщательно проработать вопрос расширения перечня проводимых экспертиз (учитывая рост преступлений с применением новейших технологий) и организовать обучение сотрудников для их проведения.

Кроме того, была поднята проблема проведения экспертиз в Южном федеральном округе, следователи которого вынуждены обращаться в Северо-Кавказский федеральный округ, что требует дополнительного времени и существенно затягивает сроки проведения тестов и самого расследования. Чтобы решить эту проблему, Бастрыкин поручил создать филиал судебно-экспертного центра с дислокацией в Ростове-на-Дону.

«Необходимо соблюдать сроки проведения экспертиз, не затягивать их, поскольку без заключения экспертов следователю проблематично завершить предварительное следствие по уголовному делу, что также влияет на процесс восстановления нарушенных прав граждан, пострадавших от противоправных действий», — отметил Александр Бастрыкин.

Второй вопрос совещания касался организации работы Информационного центра, который создается по поручению Председателя СК России в целях повышения эффективности работы с гражданами. По словам Бастрыкина, это — необходимая мера с учетом быстрого развития цифровых технологий, появления все новых электронных средств коммуникации. В числе прочего, на совещании обсуждались вопросы организации бесперебойных каналов связи для оперативного принятия и рассмотрения обращений, вопросы штатной численности центра, его местоположение и другие вопросы.

«Люди должны получать моментальную обратную связь по своему вопросу, они должны чувствовать, что их слышат, только тогда они будут доверять правоохранительным органам», — подчеркнул глава Следственного комитета РФ.

Третьей темой мероприятия оказался вопрос начала работы ведомственного санатория «Родина», открытие которого запланировано на май 2021 года. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить все юридические процедуры и решить организационные вопросы первого заезда. На совещании было отмечено, что одними из первых гостями санатория станут ветераны Великой Отечественной войны, которые нуждаются в особой заботе.