Прокуратура взяла на контроль расследование по делу мытищинского стрелка

Москва, 30 марта. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего москвича по факту стрельбы в силовиков. Ход следствия взяла под контроль прокуратура Московской области.

По данным надзорного ведомства, утром к одному из коттеджей в Мытищах приехали сотрудники МВД и ФСБ. Поводом для визита стала проверка информации о том, что хозяин дома якобы незаконно хранит дома оружие. Владелец коттеджа не только не пустил правоохранителей, но и открыл по ним огонь. При себе у него были гранаты, которые он метнул в силовиков.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что изначально на территории домовладения находились еще шесть человек. Трое смогли убежать сразу, а женщину с двумя детьми вывели правоохранители, сообщал ФАН.