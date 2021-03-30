Московский зоопарк с 1 апреля переходит на новый режим работы

Москва, 30 марта. Столичный зоопарк последние дни работает в зимнем режиме и с 1 апреля переходит на весенний, сообщается на сайте учреждения.

Это означает, что с начала месяца зоопарк будет работать для посетителей на час дольше. Увидеть его обитателей получится с 09:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00.

«У посетителей будет возможность подольше погулять по территории и заглянуть в гости ко всем пушистикам. Например, на днях в зоопарке проснулись сурки. Можно увидеть, как Арчи после зимы наводит порядок в своем вольере», — говорится в публикации на сайте зоопарка.

По словам сотрудников, со дня на день из зимней спячки должны выйти и другие обитатели. Специалисты занимаются подготовкой вольеров к их пробуждению.

Накануне в столичном зоопарке с запозданием покинул нору сурок Арчи, он первым из сородичей выбрался из теплой соломы и отправился изучать вольер. Две его сожительницы — самки Сара и Нагайна — остались в укрытии.